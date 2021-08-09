Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, İstanbul'da
Beşiktaş'ın Çin ekibi JS Suning'den transfer ettiği Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a indi.
Beşiktaş'ın Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Teixeira, Jiangsu'da çıktığı 153 maçta 73 gol ve 43 asistlik performans göstermişti.
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a ayak bastığı dakikalarda resmi sosyal medya hesabından şu videoyu paylaştı:
???????????? ?????? ?????? ??????!#AlexTeixeira pic.twitter.com/LZuJamYMuO— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2021
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