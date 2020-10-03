Beşiktaş ile Gençlerbirliği 93. randevuda, Sergen Yalçın uyardı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 09:50

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasına kayıpsız gidilmesi yolunda futbolcularını uyardı. Beşiktaş geride kalan 3 haftada 4 puan puan kaptırmıştı. Yeni transferler maç kadrosunda yer alacak.

93. KEZ!

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.