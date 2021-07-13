Beşiktaş, İspanya'da yapacağı hazırlık kampını iptal etti

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı yeni sezon hazırlık kampının iptal edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 15:14
Beşiktaş, İspanya'da yapacağı hazırlık kampını iptal etti
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Beşiktaş, İspanya’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlık kampının Avrupa'da artan Covid-19 vakaları sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın hazırlık kampı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."


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