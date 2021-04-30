Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan üç büyüklere çağrı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da kadın futbol takımı kurması gerektiğini söyledi.
Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bahar Özgüvenç, Türkiye’deki kadın futbolunun gelişmesi için önemli açıklamalarda bulundu.
Radyo Gol’e verdiği röportajda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kadın futbol takımı olmamasına dikkat çeken Bahar Özgüvenç: " Yurt dışında 1. ligde oynayan tüm kadınların kadın futbol takımı var. Umarım bizim ülkemize de bu sistem getirilir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u da kadın futbol ligine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ YARI FİNALE YÜKSELDİ
Beşiktaş Kadın Futbol Kulübü, Antalya’da düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Ataşehir Belediye ile oynadığı çeyrek final maçını uzatmalarda kazandı. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazken uzatmalarda Gizem Gönültaş’ın attığı iki golle Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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