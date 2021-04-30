Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

30 Nisan 2021 Cuma, 12:03

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda yarı finalistler belli oldu.

Salgın nedeniyle Türkiye'de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından Beşiktaş, Fatih Vatan Spor, Adana İdmanyurduspor, Ataşehir Belediyespor, ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Konak Belediye Spor ve Kayseri Gençler Birliği çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. Antalya'da tek maç üzerinden oynanan son 8 mücadele sonunda Fatih Vatan Spor, Fomget Gençlik Spor, ALG Spor ve Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Tüm karşılaşmaların Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandığı ligde eleme usulüne göre gerçekleştirilecek yarı final maçları 2 Mayıs'ta oynanacak. Maçlar TV+ 73. Kanal ve D-Smart 82. kanalda naklen yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu yarı final eşleşmelerinde 2 Mayıs'ta saat 16.00'da Fatih Vatan Spor ile Fomget Gençlik Spor, saat 20.00'de ise eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç'ın formasını giydiği ALG Spor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.