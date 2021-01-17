Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye çubuklu forma ile çıkacak
Beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski nedeniyle, çubuklu formada karar kılındı
Süper Lig’in 19’uncu haftasında derbi maçta saat 19:00’da Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmaya çubuklu forma ile çıkacak. Daha önce gerçekleştirdiği proje ile Galatasaray karşısında, üstünde taraftarlarının imzası bulunan beyaz formasıyla çıkmayı planlayan Beşiktaş’ın bu planı kar yağışına takıldı. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski taşıması gerekçesiyle, derbiye çubuklu forma ile çıkılma kararı alındı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bu akşam Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maça, adidas ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Beşiktaş Aşkına İmza At” projesi kapsamında üzerinde taraftarlarımızın imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkması planlanmaktaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da bir süredir devam eden kar yağışının maç saatinde de etkisini göstermesi beklenmektedir. Galatasaray maçı için bu sabah Vodafone Park’ta gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında, kar yağışı göz önüne alınarak Futbol Takımımızın görüşü zorlaştırma riski bulunan beyaz forma yerine çubuklu forma ile sahada yer alması kararlaştırılmıştır. “Beşiktaş Aşkına İmza At” kampanyası neticesinde taraftarlarımızın imzaladığı beyaz formanın hangi maçta giyileceği ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde iletişim kanallarımızdan yapılacağını ifade eder, kampanyaya katılan taraftarlarımıza göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
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