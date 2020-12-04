Beşiktaş-Kasımpaşa karşı karşıya

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşaspor'u ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 18:24
Beşiktaş-Kasımpaşa karşı karşıya
Abone Ol google-news

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşaspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvar, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'koudu, Aboubakar.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler