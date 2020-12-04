Beşiktaş-Kasımpaşa karşı karşıya
Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşaspor'u ağırlıyor.
Beşiktaş, haftanın açılış maçında Kasımpaşaspor'u ağırlıyor.
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvar, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'koudu, Aboubakar.
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.
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