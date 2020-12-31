Beşiktaş "Kayıp yıldız" Adem Ljajic ile yolları ayırıyor

31 Aralık 2020 Perşembe, 16:38

Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırma aşamasına geldi.

Bu sezon performansında büyük düşüş yaşayan Sırp futbolcu, Siyah Beyazlılar'da beklenen katkıyı sağlayamadı.

17 resmi karşılaşmanın sadece 6'sında 203 dakika görev alan Ljajic, 11 maçı kaçırdı.

Sezon başından bu yana teknik heyet ve yönetimle yaptığı görüşmelerde durumun farkında olduğunu aktaran Ljajic'in formunda değişiklik olmadı.

Beşiktaş'ın 7 milyon 750 bin Euro karşılığında kadroduna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.6 milyon Euro ücret alıyor. Sırp futbolcunun kiralanması veya bonservisi ile transfer olması halinde Siyah Beyazlılar, harcama limitini yükseltecek. Ayrıca Ljajic'ten açılacak yabancı oyuncu kontejanı yeni forvet veya stoper için kullanılabilecek.

Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Sırp futbolcu, geride kalan 2 sezonda çıktığı 61 maçta 16 gol atarken, 21 asist yaptı.