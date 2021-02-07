Beşiktaş Konyaspor maçında kırmızı kart VAR

Süper Lig'de Beşiktaş Konyaspor karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 19:04
Beşiktaş Konyaspor maçında kırmızı kart VAR
Abone Ol google-news

Beşiktaş: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets

Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor karşılaştı.

9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.

11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler