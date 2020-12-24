Beşiktaş Kulübü Bankalar Birliği ile anlaştı, şartlar belli oldu

24 Aralık 2020 Perşembe, 09:17

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, bankalarla yeni borç yapılandırması anlaşması yapmak için gün sayıyor. Kulüpler öncelikle borsaya açık şirketlerinin genel kurulundan anlaşma için onay alacak. Beşiktaş bu işlemi gerçekleştiren ilk kulüp oldu.

Dernek ve şirket olarak, toplam 3.7 milyar liralık borcu bulunan Beşiktaş'ın, Türkiye Bankalar Birliği öncülüğünde alacaklı bankalar konsorsiyumuyla yenileyeceği Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması'nın temel prensipleri belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin dün yapılan genel kurulunda şirket hissedarlarına anlaşmanın detaylarına dair bilgiler verildi. Ardından da oya sunuldu ve pay sahipleri oybirliğiyle temel prensipleri kabul etti.

FAİZ PARASI ÖNCE TRANSFER GELİRİNDEN KESİLECEK

2 yılı ana para ödemesiz 9 yıllık anlaşma çerçevesinde Beşiktaş, bankalar konsorsiyumuna gelecek yıl, bu yılki harcamalarına göre yüzde 20 tasarruf sözü veriyor. İlk 2 yıldan sonra kulüp, sabit gelirlerinin en az yüzde 50'sini borç ödemesine ayıracak. Kulüp gelirleri öncelikle vergi borçlarının ödemesinde kullanılacak. 2022-23 sezonun gelirlerinden yüzde 25 oranında faiz ödemesi kesintisi yapılacak. Bu para öncelikle transfer ve Avrupa gibi değişken gelirlerinden alınacak.

DERNEK ARTIK BORÇLANAMAYACAK

Bir önemli vaat de şu: Beşiktaş yönetimi dernek ve ile borsaya açık şirketi finansal olara ayıracak. Ve daha da önemlisi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin finansal borçlanmasına yasak getirilmesini kabul edecek. Yani dernek finansal borçlanma yapamayacak. Şirket de borçlanmalarda konsorsiyumdan teyit almak zorunda kalacak.

2 YIL ANA PARA ÖDEMESİZ 9 YILLIK ANLAŞMA

İşte Beşiktaş Futbol Yatırmları AŞ Genel Kurulu'nda dün onaylanan sözleşmenin temel prensipleri:

"2020-22 sezonu için futbol ailesi gidelerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

Borç yapılandırması, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) kapmasımında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ana para ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleşecektir

2023-2024 sezonunun başlangıncıdan itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran-31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın gelirleri, sponsorluk-reklam gelirleri, isim hakkı gelirleri, gişe gelirleri, ticari ürün gelirleri, diğer vb) toplamının asgari yüzde 50'sine tekabül eden bir tutarda, konsorsiyuma borç servisi (ana para, faiz) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-2024 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50'sinin bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50'sini aşması durumunda, aşan tutar borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve-veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.

Kaynak: Ajansspor