Beşiktaş maçı öncesi Dortmund'da golcü futbolcu sakatlandı!

Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna sezon gollerle başlamıştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 08:49
Beşiktaş maçı öncesi Dortmund'da golcü futbolcu sakatlandı!
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna'nın durumu netlik kazandı.

Borussia Dortmund, Giovanni Reyna'nın sahalardan 5 maç uzak kalacağını açıkladı. Böylece 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. 

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ABD'li oyuncu sezonun ilk 5 karşılaşmasında 2 gol, 1 asistle iyi bir performansa imza atmıştı. 

MAÇ ÇARŞAMBA

Beşiktaş ile Borussia Dortmund, 15 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak.


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