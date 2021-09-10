Beşiktaş maçı öncesi Dortmund'da golcü futbolcu sakatlandı!
Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna sezon gollerle başlamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna'nın durumu netlik kazandı.
Borussia Dortmund, Giovanni Reyna'nın sahalardan 5 maç uzak kalacağını açıkladı. Böylece 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ABD'li oyuncu sezonun ilk 5 karşılaşmasında 2 gol, 1 asistle iyi bir performansa imza atmıştı.
MAÇ ÇARŞAMBA
Beşiktaş ile Borussia Dortmund, 15 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak.
Video Haberler
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne, kurtarmak isteği kızını 4. kattan aşağı attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li başkan: Yürüyün lan yürüyün!
- 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- Dolarda kıyamet kopacak
- MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı
- Poğaça yiyenler dikkat!
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı
- AKP'ye yakın anket şirketinden dikkat çeken sonuçlar
- 3 saatlik evli çift kazada hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 25 saatlik fırtına uyarısı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- İBB’den trafiği rahatlatacak uygulama