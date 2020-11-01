Beşiktaş Malatya'yı Larin'le geçti

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi, 3 puanı Kara Kartal aldı..

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 18:30
Beşiktaş Malatya'yı Larin'le geçti
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Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Ahmed Ildız, Cueva, Kubilay Kanatsızkuş

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

55. dakikada Ghezzal'ın adrese teslim ortasında Larin kafa vuruşu ile Beşiktaş'ı 1- 0 öne geçirdi.

Son bölümde hücum ağırlıklı isimleri oyuna sokan Malatyaspor Olcay ile etkili olduysa da Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.


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