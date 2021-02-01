Beşiktaş, Mirin ile yollarını ayırdı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 19:46

Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.