Beşiktaş, Mirin ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

DHA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 19:46
Beşiktaş, Mirin ile yollarını ayırdı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler