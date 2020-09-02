Beşiktaş, Montero'yu açıkladı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 19:13

Beşiktaş Kulübü, Atletico Madrid forması giyen 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.