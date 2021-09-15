Beşiktaş nerede yanlış yaptı?

15 Eylül 2021 Çarşamba, 21:18

Zor maçtı.

Bu seviyeler zaten zordur. Hele hele Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında mantelite farkından açılan makas bu tip üst düzey maçları iyice zor hale getirdi. Bunu bir kez daha gördük.

Sen 8 yabancı, 3 yerli, 6'sı kulübede, 2'si tribünde ile uğraşırken, rakiplerin, "rekabeti" ön planda tutuyor.

"Kim iyiyse o oynar.." diyor.

Çünkü sahada pasaportun türü oynamıyor, yeteneğin, bileğin, yüreğin, nefesin varsa ön plana çıkıyorsun.

Sen türlü kısıtlama getirirsen, mesela Avrupa'da sahaya 10 yabancı ile çıkmayı tasarlayan takımlara "Yok illa 2 de yerli oynatacaksın ligde" dersen, böyle rölantisi olmayan takımlara neden olursun.

Evet, rölantisi yoktu BeşiktaşIın ilk 20 dakika kafa kafa oynadılar. Sonra topa basmaları gerekirken, hızı düşüremeyince Dortmund'un gollere engel olamadılar.

Sergen Yalçın'ın 10 yabancı tercihine saygı duyulması gerekir.

Kimse sakın, "Ama İstiklal Marşı okumasın ıbilen bir Ersin vardı" falan demesin. Bu seviyelerde zaten ulusal marşlar okunmuyor. Tıpkı pasaportun esamesinin okunmadığı gibi.

Yenen gollere bakıyorum, biri sağdan, biri soldan. İlk golde faturayı stoperlere kesen de var, ancak orada N'Sakala bence pozisyonu süzemedi. Stoper demişken Vida da arandı. Evet Montero hızlı, Welinton iyi, ama bu seviyelerdoe Hırvat Milli Vida olmalıydı.

1-0 sonrası oyunu dengelemeye çok çalıştı Beşiktaş, öyle ki, Ghezzal bile takım savunmasına destek verdi.

2. gol ise rölantiye geçilememesi sonucu yendi.

Sonrasında Batshuayi'nin pozisyonları var. Atabilirdi, ama Dotrmund savunmayı takım halinde yaptı. Şans tanımadı, Ghezzal başta olmak üzere orta saha düşünce beklenen gol uzatmalarda geldi. Daha doğrusu Dortmund'un kafaca maç bittiği dediği anlarda skoru 2-1 oldu.

Evet, Beşiktaş yenildi. Dünyanın sonu değil, grubun favorisine yenildi.

Eğer hücumu düşünmeyip 0-0'a oynasa, oyunu kitlese 1 puanı alabilirdi, ama en azından kendini test etti. Beşiktaş'ın önünnde 5 maçı var. Moralini bozmasın, oyunu rölantiyle alıp sahaya çıktığı maçlarda bu kadro ile iş yapar.

Çünkü Beşiktaş bireysel hatalar dışında hatalı değildi, bir hata varsa Türk futbolunun ayarı ile oynayanlardadır!







