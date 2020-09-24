Beşiktaş Rio Ave maçında gol!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Portekiz'in Rio Ave takımını Vodafone Park'ta ağırladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Portekiz'in Rio Ave takımını Vodafone Park'ta ağırladı.
Beşiktaş Rio Ave önünde 15. dakikada Güven’le 1-0’ı buldu
STAT: Vodafone Park
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven. RİO AVE: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi