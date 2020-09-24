Beşiktaş Rio Ave maçında gol!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Portekiz'in Rio Ave takımını Vodafone Park'ta ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 19:04
Beşiktaş Rio Ave maçında gol!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Portekiz'in Rio Ave takımını Vodafone Park'ta ağırladı.

Beşiktaş Rio Ave önünde 15. dakikada Güven’le 1-0’ı buldu

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven. RİO AVE: Kieszek, Reis, Santos, Borevkovic, Ivo Pinto, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira.


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