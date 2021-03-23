Beşiktaş salonda çalıştı
Lider Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.
Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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