Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne PAOK yenilgisiyle veda etti

25 Ağustos 2020 Salı, 20:16

PAOK - Beşiktaş: 3-1

STAT: Toumba

HAKEMLER: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi

PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ingason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo (Dk. 44 Limnios), Giannoulis, Tzolis (Dk. 84 Jaba), Pelkas (Dk. 76 Esiti), Akpom

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala (Dk. 82 Umut Nayir), Necip Uysal, Atiba, Boyd (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Mensah (Dk. 69 Dorukhan Toköz), N'Koudou, Larin

GOLLER: Dk. 7 - Dk. 24 Tzolis, Dk. 30 Pelkas (PAOK) - Dk. 36 Larin (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Michailidis, Ingason, El Kaddouri, Pelkas (PAOK) - N'Sakala (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah beyazlı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

7'nci dakikada Sağ kanattan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği topta Tzolis, yaptığı vuruş ile ağları sarstı: 1-0.

24'üncü dakikada PAOK, yeniden savunmanın arkasına atılan topla pozisyona girerken, Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. İlk golün sahibi Tzolis yaptığı vuruşla durumu 2-0'a getirdi.

30'uncu dakikada ani gelişen PAOK atağında, Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonucunda Tzolis ceza sahasına girdi ve pasını Pelkas'a aktardı. Pelkas, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

36'ncı dakikada Lens'in sağ kanattan açtığı ortada Larin, yaptığı tek vuruşla farkı 2'ye indirdi: 3-1.

40'ıncı dakikada PAOK penaltı kazandı. 41'inci dakikada topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 3-1'lik skorla sona ererken, ikinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve maç aynı skorla sona erdi.