Beşiktaş, Şenol Güneş dönemini arıyor
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de son 2 sezonun ilk 7 maçında büyük puan kayıpları yaşadı.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı.
Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki rakiplerle puan farkının açılmasına da engel olamadı.
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle geçen sezonun başında Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birinden kurtulamadı.
Avcı yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 puan elde edebilmişti. Beşiktaş, bu kötü performansıyla 7 maç sonunda 12. sırada kalmıştı.
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE EN İYİ SEZON BAŞLANGIÇLARI YAPTI
Beşiktaş, 4 yıl görevde kalan Güneş yönetiminde sezonun ilk 7 maçında daha iyi performans sergiledi.
Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 16 puan elde ederek averajla ikinci sırada yer aldı.
Bir sonraki sezona daha iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanın sahibi oldu.
İyi başlangıçlar yaptığı söz konusu 2 sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 2 sezonda düşüş yaşasa da zirveden fazla uzak kalmadı.
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 ve 2018-2019'de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan toplayan Beşiktaş, zirveden kopmayarak sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinin içinde yer aldı.
2017-2018 sezonunda 14 puanla 7 maç sonunda 2. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon aynı puanla 3. sırada yer aldı.
Avcı'nın görev aldığı 2019-2020 sezonunda 8 puan alan Beşiktaş, rakiplerinin de iyi başlamadığı sezonun ilk 7 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 6 puan gerisinde kalmıştı.
Güneş döneminde ilk 7 maçta zirvenin içinde yer almayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise rakiplerinin iyi başlangıçlar yapmasıyla daha da geriye düşmeyle karşı karşıya kaldı.
Ligin 8 ve 12. haftaları arasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, bu periyoda da yenilgiyle başlamaktan kurtulamadı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 9. haftada Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bir sonraki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 11. haftada Kasımpaşa ile evinde oynadıktan sonra 12. haftada son 2 sezonun başarılı takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, bu zorlu maçlarda iyi sonuçlar alarak ligde daha fazla geriye düşmemeye çalışacak.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki