Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme uzatıyor
Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme uzatmayı planlıyor.
Beşiktaş'daki görevine geçen sezon Şubat ayında başlayan Sergen Yalçın, 7. sırada devraldığı takımı 15 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sıraya taşıyan başarılı teknik direktör Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, ligde kaybedilen puanlar ve transferler nedeniyle sık sık eleştirmişti.
Beşiktaş yönetimi, son iki haftada Başakşehir'i ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek rüzgarı arkasına alan Sergen Yalçın'la nikah tazelemek istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim bugünkü toplantısında Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini masaya yatıracak. Yalçın, her ne kadar, "Kontrat benim için ikinci planda" dese de, son kararı verecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gönlünün birlikte devam etmekten yana olduğu öğrenildi.
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