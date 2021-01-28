Beşiktaş tam kadro çalıştı
Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda antrenmanını tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda antrenmanını tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Babaannesinin vefatı nedeniyle dünkü çalışmada yer almayan kaleci Ersin Destanoğlu, bugün yapılan antrenmanda hazır bulundu. Dün bir kız evlat sahibi olan Gökhan Töre de sabah tesislere gelerek takımla birlikte çalışmasını sürdürdü. Kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda pas organizasyonları ve 5’e 2 top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Süper Lig’in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yarın 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
Video Haberler
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama