Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:04

Sosyal medya üzerinden organize olan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş ve Üsküdar sahillerinde karşılıklı meşale, havai fişek ve işaret fişekleri atarak Boğaziçi'nde görsel şov yaptı.

İşte Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı'nın sosyal medyadan paylaştığı o görüntüler: