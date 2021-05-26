Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Boğaziçi'nde kutladı
Beşiktaşlı taraftaralar, sezonu iki kupayla kapatmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor.
Sosyal medya üzerinden organize olan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş ve Üsküdar sahillerinde karşılıklı meşale, havai fişek ve işaret fişekleri atarak Boğaziçi'nde görsel şov yaptı.
İşte Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı'nın sosyal medyadan paylaştığı o görüntüler:
Cehennem de ateşinle kavur bizi KARA KARTAL ?? ?? pic.twitter.com/klheBv1e5u— çArşı (@forzabesiktas) May 26, 2021
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