Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki: Milli sporcuların sağlığını hiçe sayan TFF!
Beşiktaş taraftar grubu çArşı, TFF'nin Vicent Aboubakar'ı koronavirüs tedbirlerini ihlalden sevk etmesini çok sert eleştirdi.
Beşiktaşlı futbolcu Vicent Aboubakar kadro dışı olduğu Alanyaspor maçında koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş taraftar grubu çArşı TFF'nin bu kararını şu açıklama ile eleştirdi:
Sporcularımız Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün de içinde bulunduğu 15 milli futbolcu koronavirüse yakalanırken gerekli izolasyon ve korunma şartlarını sağlayamayan TFF, akreditasyon kartı bulunan Vicent Aboubakar'ı Covid-19 talimatlarına uymadığı gerekçesi ile PFDK'ya sevk etti.
Milli sporcuların sağlığını hiçe sayanları biz kime, nereye sevk edelim TFF?
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