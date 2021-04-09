Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki: Milli sporcuların sağlığını hiçe sayan TFF!

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, TFF'nin Vicent Aboubakar'ı koronavirüs tedbirlerini ihlalden sevk etmesini çok sert eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 12:31
Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki: Milli sporcuların sağlığını hiçe sayan TFF!
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Beşiktaşlı futbolcu Vicent Aboubakar kadro dışı olduğu Alanyaspor maçında koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş taraftar grubu çArşı TFF'nin bu kararını şu açıklama ile eleştirdi: 

Sporcularımız Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün de içinde bulunduğu 15 milli futbolcu koronavirüse yakalanırken gerekli izolasyon ve korunma şartlarını sağlayamayan TFF, akreditasyon kartı bulunan Vicent Aboubakar'ı Covid-19 talimatlarına uymadığı gerekçesi ile PFDK'ya sevk etti.

Milli sporcuların sağlığını hiçe sayanları biz kime, nereye sevk edelim TFF?


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