Beşiktaş tek eksikle Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynanırken antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
- AKP'liler Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- AKP içinde Ayasofya kavgası
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- AKP'den, Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
- Zindaşti’yi tahliye eden hâkime rüşvet davası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye kapatma davası' yorumu
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı