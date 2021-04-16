Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan fikstür tepkisi: Komik!

16 Nisan 2021 Cuma, 18:37

Fikstürden dert yanan Sergen Yalçın: "Yapılan fikstür komik bir fikstür. 5 maçlık bir periyot. 5 maçı da iki rakibimizden önde oynuyoruz. Bay takım var, bir hafta dinlenen takımın bizden önce oynaması lazım. Ben öyle görüyorum en azından. Bay kaldığımızda biz de cuma oynuyorduk."

