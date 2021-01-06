Beşiktaş üst üste beşinci galibiyet peşinde

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:06

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılarda Atiba, Ljajic ve Gökhan Töre maç kadrosuna alınmadı.

Siyah beyazlılarda annesinin cenazesi için gittiği Kamerun’dan dönen Vincent Aboubakar, maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklığını atlatan Ghezzal kadroda yer alırken, Atiba rotasyon, Ljajic ve Gökhan Töre ise henüz hazır olmamaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Ersin, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza-Ghezzal-Mensah-Dorukhan-N’Koudou, Larin

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

EVİNDE 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BULUNUYOR

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

SON 4 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.