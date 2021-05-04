Beşiktaş uyardı, dinlemediler, maçta oynayan 2 futbolcu korona!
Hatay'da Ömer Erdoğan'ın hasta olduğunun açıklanmasından sonra Beşiktaş, TFF'ye Hatayspor takımının yeni PCR testi yaptırması için başvuru yapmıştı.
Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u Vodafone Park'ta 7-0 yenerken, maçtan önce en çok tartışılan konulardan biri Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasından sonra sahada hasta futbolcuların olmasıydı.
BEŞİKTAŞ BAŞVURDU TFF REDDETTİ
Ömer Erdoğan'ın hasta olduğunun açıklanmasından sonra Beşiktaş, TFF'ye Hatayspor takımının yeni PCR testi yaptırması için başvuru yaptı. Ancak TFF Sağlık Kurulu talebi kabul etmemişti. Beşiktaş, Hatayspor ile oynadığı maçtan önce resmi sitesinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
KORKULAN HABER GELDİ
Hatayspor'dan korkulan haber bugün geldi. Yapılan testte Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer alan 2 futbolcu ve teknik kadrodan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hatayspor'da test sonucu pozitif çıkan futbolcular Beşiktaş maçında yedek başlamışlar ve oyuna dahil olmamışlardı.
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