Beşiktaş ve Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a talip oldu

25 Mayıs 2021 Salı, 09:50

Radyo Gol'e konuşan A. Keçiörengücü SK Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahiroğlu: "Fatih Terim, Barış Alper Yılmaz için sezon içinde beni aradı. Beşiktaş'tan, Hatay'dan ve yurt dışından da aradılar. 3 milyon euro istiyoruz ama henüz böyle bir teklif yok."

Fatih Terim'in Ankara Keçiörengücü yetkililerini arayarak oyuncu hakkında bilgi istemesine rağmen yönetimde yaşanan belirsizliklerin sarı - kırmızılıların adım atmasına engel olduğu belirtildi.

Ankara ekibinin, Beşiktaş'ın da temasta olduğu oyuncu için 3 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da pay istediği belirtildi. Kulüpler bu miktarı pazarlık masasında bir miktar daha aşağıya çekmeyi planlıyor.

Takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla 8 gol atıp 5 asist yaptı.