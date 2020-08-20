Beşiktaş Welinton'ı açıkladı
PAOK maçı öncesi savunma sorunu çözmek isteyen Beşiktaş Alanyaspor'un stoperi Welinton'la anlaştığını duyurdu.
Önremli transferlere imza atan ve Kayserispor'dan Mensah, Alanyalı N'Skala gibi isimlerirenklerine bağlayan Beşiktaş, Welinton'la da 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Duyuruda, "Geçit yok" ifadesi kullanıldı.
PAOK maçı öncesi savunma sorunu çözmek isteyen Beşiktaş Alanyaspor'un stoperi Welinton'la anlaştığını açıkladı.
Welinton'a karşılık Fatih Aksoy Alanyaspor'a verildi..
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