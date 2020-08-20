Beşiktaş Welinton'ı açıkladı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 19:51

Önremli transferlere imza atan ve Kayserispor'dan Mensah, Alanyalı N'Skala gibi isimlerirenklerine bağlayan Beşiktaş, Welinton'la da 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Duyuruda, "Geçit yok" ifadesi kullanıldı.

PAOK maçı öncesi savunma sorunu çözmek isteyen Beşiktaş Alanyaspor'un stoperi Welinton'la anlaştığını açıkladı.

Welinton'a karşılık Fatih Aksoy Alanyaspor'a verildi..