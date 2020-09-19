Beşiktaş, Yedlin’le ilgileniyor
Gökhan Töre’yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen Beşiktaş, sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin’i kadrosuna katmak istiyor.
Gökhan Töre’yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen Beşiktaş, sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin’i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski yıldızı Gökhan Töre’yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek ve forvet transferiyle kadrosunu tamamlayacak. Bu 2 mevki için görüşmelerini yürüten Kara Kartal’ın gündemine, Newcastle United forması giyen DeANdre Yedlin girdi. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor. Tyler Boyd’un milli takımdan da arkadaşı olan Yedlin için girişimlerine başlayan Beşiktaş, bu transferi ücret ödemeden tamamlamak istiyor. Yedlin’in Newcastle’den bonservisini alması durumunda, siyah-beyazlı idareciler bu oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Yedlin’le ilgilenen bir diğer kulüp ise ABD ekiplerinden Seattle Sounders.
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