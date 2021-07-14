Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısının tarihi belli oldu
Galatasaray, Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Toplantısı'nın 27 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
Galatasaray'da Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Toplantısı, 27 Temmuz Salı günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan imzasıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:
"Değerli Üyemiz,
Divan Kurulumuzun Temmuz ayı Olağan Toplantısı, 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 15.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır. Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz."
Toplantının gündemi ise şu şekilde:
"1. Mayıs ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3. Divan Kurulu İç Tüzüğünün 6. maddesi uyarınca Ağustos 2021 toplantısının yapılmaması konusunun görüşülmesi ve karar alınması,
4. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas’ın önümüzdeki dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi sunuşu,
5. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
6. Kapanış."
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