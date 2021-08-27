Beşiktaş, yeni transferi Can Bozdoğan'ı açıkladı
Son şampiyon Beşiktaş,Schalke 04'de forma giyen Can Bozdoğan'ı tranfer etti
Transfere ara vermeyen Beşiktaş,20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini sosyal medya üzerinden video ile açıkladı.
Beşiktaş'a hoş geldin Can Bozdoğan!#BoğazınKartalı pic.twitter.com/YIaXq2Yw2K— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2021
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