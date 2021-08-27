Beşiktaş, yeni transferi Can Bozdoğan'ı açıkladı

Son şampiyon Beşiktaş,Schalke 04'de forma giyen Can Bozdoğan'ı tranfer etti

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 18:06
Beşiktaş, yeni transferi Can Bozdoğan'ı açıkladı
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Transfere ara vermeyen Beşiktaş,20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini sosyal medya üzerinden video ile açıkladı.





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