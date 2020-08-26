Beşiktaş yerli sağ beke döndü!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:22

Gökhan Gönül’ün ayrılmasının ardından sağ bekte oluşan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş aradığı ismi buldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK ile oynadığı maçta yediği 3 golü de sağ tarafından yiyen Beşiktaş sağ bek için alarm verdi.

Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından sağ bekte oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçen Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Ahmet Oğuz ile prensip anlaşmasına varan siyah beyazlılar 27 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Ahmet Oğuz son olarak Gençlerbirliği forması giyiniyordu.