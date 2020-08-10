Beşiktaş, Yunan takımıyla eşleşti
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunanistan temsilcisi PAOK Selanik'le karşılaşacak..
Şampiyonlar Ligi 2. Ön elemesinde kura çekimleri bugün gerçekleşti. Temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. Siyah-Beyazlı ekip Yunanistan temsilcisi PAOK Selanik'le eşleşti.
Turu geçen taraf tek maçlı eleminasyon sistemine göre belirlenecek. Maçlar 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.
PAOK, ligi ikinci bitirmişti.
Trabzonspor’un Avrupa’dan ceza almasının ardından ligi üçüncü bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu.
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