Beşiktaş, Yunan takımıyla eşleşti

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:21

Şampiyonlar Ligi 2. Ön elemesinde kura çekimleri bugün gerçekleşti. Temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. Siyah-Beyazlı ekip Yunanistan temsilcisi PAOK Selanik'le eşleşti.

Turu geçen taraf tek maçlı eleminasyon sistemine göre belirlenecek. Maçlar 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

PAOK, ligi ikinci bitirmişti.

Trabzonspor’un Avrupa’dan ceza almasının ardından ligi üçüncü bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu.