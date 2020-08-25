Beşiktaş Yunanistan'da tur peşinde
Doğu Akdeniz'de ülke olarak Yunanistan'la yaşadığımız gerginliğin gölgesindeki maç için Dışişleri Bakanlığı ve Spor Bakanlığı özel girişimde bulundu.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Yunanistan'da PAOK deplasmanına çıkıyor. Selanik'te Toumba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak. Doğu Akdeniz'de ülke olarak Yunanistan'la yaşadığımız gerginliğin gölgesindeki maç için Dışişleri Bakanlığı ve Spor Bakanlığı özel girişimde bulundu.
Covid-19 sebebiyle tek maç usulü oynanacak mücadelede tek hedef kazanarak 3. tura yükselmek.
Siyah-beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8. kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi. Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda.
Kartal, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde gruplara kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız oldu.
MUHTEMEL KADROLAR
PAOK: Paschalakis, Ingason, Varela, Michailidis, Balogiannisa, Schwab, El Vkaddouri, Limnios, Swiderski, Tzolis, Jaba
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd, N’Koudou, Larin
Hakem: Daniele Doveri (İtalya)
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