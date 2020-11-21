Beşiktaş'a 5 milyonluk piyango
Beşiktaşlı iş ansanı Hüseyin Yücel kulübe 5 milyonluk destek sağladı.
Beşiktaşlı iş insanı Hüseyin Yücel, kulübe 5 milyon liralık destek sağladı.
Yönetiminde olduğu Başakşehir Koleji'nden 2 milyonluk sponsorluk desteğini Beşiktaş'a sağlayan Hüseyin Yücel 'Unutmam seni' kampanyasına destek verdi. Ayrıca yüklü miktarda maske satın alan Yücel, kulübe 5 milyonluk toplam katkı sağladı.
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