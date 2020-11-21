Beşiktaş'a 5 milyonluk piyango

21 Kasım 2020 Cumartesi, 16:03

Beşiktaşlı iş insanı Hüseyin Yücel, kulübe 5 milyon liralık destek sağladı.

Yönetiminde olduğu Başakşehir Koleji'nden 2 milyonluk sponsorluk desteğini Beşiktaş'a sağlayan Hüseyin Yücel 'Unutmam seni' kampanyasına destek verdi. Ayrıca yüklü miktarda maske satın alan Yücel, kulübe 5 milyonluk toplam katkı sağladı.