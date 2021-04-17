Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber!

17 Nisan 2021 Cumartesi, 14:15

Dün Ankaragücü karşılaşmasında 2 puan kaybeden Beşiktaş'a sevindiren haber Aboubakar'dan geldi. Milli takımdan sakat döndükten sonra ligde 4 maçı kaçıran Kamerunlu oyuncu bugün takım antrenmanına dahil oldu. Aboubakar'ın ağrılarının tekrarlanmaması halinde Demir Grup Sivasspor maçında kadroda olması ve karşılaşmaya ilk onbirde başlaması bekleniyor. Beşiktaş, Aboubakar'ın oynamadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

ARA VERMEDİLER

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 20 Nisan Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla devam edecek.