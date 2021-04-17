Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu ile ilgili resmi siteden açıklama yapıldı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 35. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda son dönemde formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.
Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı. Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Ankaragücü maçında alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasının ardından Oğuzhan Özyakup'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
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