Beşiktaş’a 'geçmiş olsun' mesajları
2 futbolcusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş için federasyonlar ve kulüpler ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımladı.
2 futbolcusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş için federasyonlar ve kulüpler ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımladı.
Süper Lig’de yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Beşiktaş’ta 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Birçok federasyon ve kulüp de siyah-beyazlı ekip için geçmiş olsun mesajları yayımladı.
Mesajlardan bazıları şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
“Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”
FENERBAHÇE:
“Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü’nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”
KONYASPOR:
“COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”
TRABZONSPOR:
“Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız.”
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