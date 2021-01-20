Beşiktaşlı Josef için tazminat riski
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Ahli şimdi tazminat istiyor
Beşiktaş, sezon başında orta sahaya transfer için çalışmaya başlamış ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Josef de Souza için FIFA'dan geçici lisans alınmıştı.
AL AHLİ'NİN DAVA AÇTIĞI ÖĞRENİLDİ
Yıllık 1.3 milyon Avro ücret ödenen Brezilyalı oyuncu için Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın faaliyet raporundaki bilgiye göre Al Ahli, sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek futbolcu ve Beşiktaş'a FIFA'da dava açtı.
Arabistan takımı, Beşiktaş'tan 16 milyon 366 bin 670 Avro ödemesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise 8 milyon 388 bin 884 Avro tazminata hükmedilmesini talep etti. Yargılama hala sürüyor.
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.
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