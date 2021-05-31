"Beşiktaş'a Milanlı sol bek geliyor" iddiası
İtalyanlara göre Beşiktaş 28 yaşındaki sol bek Diego Laxalt’ı transfer etmek istiyor.
Sezonu çift kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kartal, 28 yaşındaki sol bek Diego Laxalt’ı transfer etmek istiyor.
Di Marzio’nun haberine göre, Celtic, gelecek sezon Laxalt ile devam etmeyecek Siyah - beyazlılar geçen sezonu kiralık olarak Celtic’de geçiren ama bonservisi Milan’da bulunan Diego Laxalt için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibine resmi teklif yapacak.
PORTO DA LAXALT’I TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Öte yandan, haberde Portekiz temsilcisi Porto’nun da Diego Laxalt’ı transfer etmek istediği kaydedildi. Porto, Uruguaylı sol bekin şartları için Milan ile görüşürken, önümüzdeki günlerde resmi teklifini de iletecek.
Kaynak: Ajansspor
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