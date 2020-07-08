Beşiktaş'a sürpriz sağ bek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Osmanlıspor'un 20 yaşındaki sağ beki Ali Ülgen'i takibe aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:40
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Siyah-Beyazlı ekip sezon sonu genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un 20 yaşındaki sağ beki Ali Ülgen'i takibe aldı. Siyah-Beyazlılar sezon sonu genç oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY'DAN GELMİŞTİ

2018 yılında Ndiaye'nin transferi karşılığında takas olarak Osmanlıspor'a verilen Ali Ülgen bu sezon Osmanlı formasıyla TFF 1. Lig'de 9 maça çıktı. 

Fatih Terim'in o dönem Ali Ülgen'i kendinden habersiz Osmanlıspor'a verilmesi nedeniyle oldukça sinirlenmişti.

Ali Ülgen'in ismi geçen sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.


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