Beşiktaş'a sürpriz sağ bek
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Osmanlıspor'un 20 yaşındaki sağ beki Ali Ülgen'i takibe aldı.
Siyah-Beyazlı ekip sezon sonu genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un 20 yaşındaki sağ beki Ali Ülgen'i takibe aldı. Siyah-Beyazlılar sezon sonu genç oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
GALATASARAY'DAN GELMİŞTİ
2018 yılında Ndiaye'nin transferi karşılığında takas olarak Osmanlıspor'a verilen Ali Ülgen bu sezon Osmanlı formasıyla TFF 1. Lig'de 9 maça çıktı.
Fatih Terim'in o dönem Ali Ülgen'i kendinden habersiz Osmanlıspor'a verilmesi nedeniyle oldukça sinirlenmişti.
Ali Ülgen'in ismi geçen sezon da Trabzonspor ile anılmıştı.
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