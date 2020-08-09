Beşiktaş'a tanıdık savunmacı: Grosicki
beIN Sports’un iddiasına göre, Beşiktaş Polonyalı savunma oyuncusu Kamil Grosicki ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig’de bütçesine uygun bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, geçen sezon Hull City ve WBA formaları giyen Kamil Grosicki’yi kadrosuna katıyor.
beIN Sports’un iddiasına göre, siyah-beyazlılar Polonyalı futbolcuyla anlaşmaya vardı. 2011 ve 2014 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Premier Lig’e yükselen WBA’da tamamladı.
Kanatlarda görev alan Kamil Grosicki, 2014 yılının Ocak ayında Sivasspor’dan Rennes’e transfer olup, ardından Hull City ve WBA formaları giydi.
Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiltere Championship’in tamamında forma giyip 42 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Video Haberler
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
- Yangına giden itfaiye ekiplerine paravan engeli!
- MasterChef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
- Halk otobüsünde gergin anlar kamerada
- Cenazeler karıştı! Aileler arasında gerginlik çıktı
- İşte Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranları
- Kılık değiştiren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı
- Yolcu otobüsü alev aldı, sürücü yoluna devam etti