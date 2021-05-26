Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe Fourtounis için devrede
Olympiacos'un yıldızı Konstantinos Fourtounis için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede oldukları iddia edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Olympiacos'un yıldızı Konstantinos Fourtounis için devrede oldukları yazıldı.
Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre oyuncunun menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos, transfer görüşmeleri adına İstanbul'da.
YUNAN MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR
Haberde, Fourtounis için en istekli Türk takımının Beşiktaş olduğunun da detayı verildi.
Bu sezon Olympiacos formasıyla toplam 46 maça çıkan Fourtounis; 9 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nın formasıyla da 9 gol kaydetti.
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