Beşiktaş,Galatasaray ve Fenerbahçe Fourtounis için devrede

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:14

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Olympiacos'un yıldızı Konstantinos Fourtounis için devrede oldukları yazıldı.

Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre oyuncunun menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos, transfer görüşmeleri adına İstanbul'da.

YUNAN MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR

Haberde, Fourtounis için en istekli Türk takımının Beşiktaş olduğunun da detayı verildi.

Bu sezon Olympiacos formasıyla toplam 46 maça çıkan Fourtounis; 9 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nın formasıyla da 9 gol kaydetti.