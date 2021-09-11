Beşiktaş'ı 30-25 yenen Eskişehir Ormanspor kupanın sahibi oldu
Eskişehir’de düzenlenen 1'inci Ulusal Yunus Emre Hoşgörü Hentbol Turnuvası'nda, Beşiktaş'ı 30-25 yenen Eskişehir Ormanspor kupanın sahibi oldu
9-11 Eylül tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen, Beşiktaş, Hatayspor, Nilüfer Belediyesi ve Eskişehir Ormanspor'un katıldığı 1'inci Ulusal Yunus Emre Hoşgörü Hentbol Turnuvası sona erdi. Porsuk Spor Salonu'ndaki turnuvanın final karşılaşmasında Hentbol Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Eskişehir Ormanspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 16-13 Eskişehir Ormanspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarının başlarında beraberliği yakalasa da Eskişehir Ormanspor karşılaşmayı 30-25 kazanarak, kupanın sahibi oldu.
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