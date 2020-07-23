Beşiktaş'ı sarsan veda!
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren futbolcu Kevin Prince Boateng, takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.
Beşiktaş’ın resmi sitesinden tecrübeli oyuncuya takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Takımın golcüsü Burak da Lille takibindeydi.
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