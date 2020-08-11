Beşiktaş'ı üzen Ljajic açıklaması
Beşiktaş Kulübü, sakatlık geçiren Adem Ljajic'in bir süre dinleneceğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, sakatlık geçiren Adem Ljajic'in tedavisine başlandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Ljajic bir süre dinlenecek.
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