Beşiktaş'ı zorlayan transfer görüşmesi
Temmuz 2018'de Eskişehirspor'dan 150 bin Avro bonservis bedeliyle gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı Haziran 2021'de sona eriyor.
Beşiktaş’ta iç transferdeki en büyük sıkıntı belli: Dorukhan Toköz.
Temmuz 2018'de Eskişehirspor'dan 150 bin Avro bonservis bedeliyle gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı Haziran 2021'de sona eriyor. 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki hafta genç yıldız ile son kez masaya oturacak.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin “Yüzde 90 anlaştık” demesine rağmen imzaların henüz atılmaması, belirsizliğe neden oluyor.
350 BİN ALIYOR
Mevcut kontratına göre sezon başı 350 bin Avro alan Dorukhan'ın menajerinin daha önce yapılan görüşmelerde kapıyı 1.5 milyon Avro'dan açıp 1.2'ye kadar inmesi, transferi çıkmaza sokuyor. Siyah-beyazlıların ara dönem öncesi yapılacak görüşmede masaya 10 milyon TL'den (dünkü kurla yaklaşık 1 milyon 50 bin Avro) 3+1 yıllık sözleşme önerip beklemeye geçeceği belirtiliyor.
Kaynak: Skor
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