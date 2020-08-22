Beşiktaş'ın borcu 3.3 milyar
Beşiktaş’ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.
Harcama limitleri konusunda sıkıntı yaşayan kulüplerden Beşiktaş'ın borcu 3 milyarı aştı.
Beşiktaş’ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.
Beşiktaş, futbolcu ve kulüp personelinin maaşlarını ödeme sıkıntısı yaşıyordu. Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi kasa kolaylığı sağlamıştı.
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