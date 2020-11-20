Beşiktaş’ın defansı evde kaldı!
Koronavirüs, sakatlık ve cezalar Beşiktaş'ın kaleci ve savunma hattını felç etti.
Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. N’Sakala, Rosier, Vida, Welinton, Hasic, Oğuzhan Özyakup ve cezalı olan Ersin Destanoğlu yer almadı. Savunmada büyük kriz var.
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroya 20 futbolcuyu dahil etti. Kadroda Fabrice N’Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve cezalı olan Ersin Destanoğlu yer almadı.
Beşiktaş’ın Başakşehir karşılaşması kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yımaz, Serdar Saatçı
Orta saha: Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah
Hücum: Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar
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